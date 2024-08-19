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Диетолог перечислила симптомы отравления арбузом
Питание и еда

Сегодня, 15:20

1 мин.

Диетолог перечислила симптомы отравления арбузом

Мария Задорожная
Автор
Девушка ест арбуз
Фото stefanamer/istockphoto.com
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Врач-диетолог Сабина Карсиева считает, что умеренное употребление арбуза положительно влияет на организм, так как продукт содержит витамины C, витамины группы B, каротиноиды, калий и другие полезные элементы. Однако некачественным арбузом можно отравиться, заявила доктор в беседе с АиФ.


К симптомам отравления арбузом медик отнесла тошноту, рвоту, диарею, дискомфорт или боли в животе, подъем температуры и слабость. Если симптомы нарастают, необходимо вызвать скорую помощь, подчеркнула диетолог.

Кроме того, Карсиева посоветовала не увлекаться арбузом. Так как большое количество сахара в плоде приводит к сильной гликемической нагрузке на организм, особенно у людей, страдающих сахарным диабетом. А переизбыток антиоксиданта ликопина способен спровоцировать тошноту и диарею, особенно у пожилых людей.

Ммм, арбузики. Что будет, если есть арбузы каждый день?
Польза и вред
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