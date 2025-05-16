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Диетолог перечислил продукты, которые поддерживают здоровье суставов
Питание и еда

16 мая 2025, 18:30

1 мин.

Диетолог перечислил продукты, которые поддерживают здоровье суставов

Мария Задорожная
Автор
Продукты на сером фоне
Фото fcafotodigital, iStock

Врач-диетолог РНИМУ им. Пирогова Максим Шилов в беседе с kp.ru рассказал, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы сохранить здоровье суставов.

По его словам, людям с остеоартритом, склонным к болезням суставов, нужно добавить в ежедневный рацион виноград, чернику, голубику, шоколад и клубнику. Это продукты — главный источник ресвератрола. Еще в меню должны присутствовать льняное, тыквенное, виноградное масло и авокадо, как источник необходимых по полиненасыщенных жирных кислот. Кроме того, авокадо укрепляет иммунитет, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и замедляет старение.

Также диетолог рекомендовал потреблять больше клетчатки из цельнозерновых каш, бобовых, семян льна, квашеной капусты и овсяных отрубей. А пожилым людям или людям с саркопенией (уменьшением мышечной ткани) жизненно необходимо включить в рацион здоровые источники белка — морскую рыбу, птицу , нежирную говядину и постную свинину.

«Надо отметить, что у пожилых людей меняются вкусовые ощущения: они начинают хуже чувствовать различные пряные ароматы, то есть вкус трав и приправ, зато отчетливее ощущают вкус горечи. Поэтому питание пожилого человека — это всегда очень индивидуально, нужно подбирать по принципу «нравится — не нравится», — подытожил врач.

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