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Диетолог ответила, можно ли срезать плесень с продуктов
Питание и еда

Сегодня, 12:15

1 мин.

Диетолог ответила, можно ли срезать плесень с продуктов

Мария Задорожная
Автор
Нарезка хлеба
Фото ZeynepKaya/istockphoto.com
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Врач-диетолог Инна Кононенко в беседе с «СЭ» отметила, что имеющаяся на продукте плесень указывает на то, что он начал портиться. При этом токсины уже могут распространиться по всему продукту, даже если плесень заметна только в одном месте.

По словам эксперта, некоторые виды плесени способны создавать невидимую сеть — мицелий. Даже если отрезать заплесневелый кусок продукта, можно убрать лишь часть вредных веществ.

Специалист подчеркнула, что плесень может быть не опасна, но указывает на истекший срок годности продукта. А это значит, что он может содержать другие вредные бактерии или вирусы, которые способны вызвать пищевое отравление или заболевания.

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