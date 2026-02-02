Диетолог ответила, можно ли есть мясо на завтрак

Врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru посоветовала не есть мясо сразу после пробуждения. По ее словам, утром пищеварение еще «спит», и ему нужно время, чтобы начать усваивать тяжелую пищу.

«Для переваривания нужно, чтобы наша поджелудочная железа уже как следует заработала. Поэтому ранний завтрак я бы посоветовала начать с чего-то более простого: смузи, фруктов, фруктовых салатов или каких-то легких каш. Через час-два уже можно есть мясо», — объяснила специалист.

Диетолог добавила, что, если завтракать спустя час-два после пробуждения и перед едой выпивать стакан воды, это поможет запустить пищеварение и улучшит усвоение белка.

При этом Мизинова подчеркнула: людям с заболеваниями ЖКТ нужен индивидуальный подход — в их случае рекомендации будут иными.