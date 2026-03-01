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Диетолог ответил, когда лучше есть: до или после тренировки
Питание и еда

1 марта, 16:15

1 мин.

Диетолог ответил, когда лучше есть: до или после тренировки

Кристина Гергис
Автор
Зеленый салат
Фото howtogoto, iStock

В интервью The Guardian профессор диетологии Хавьер Гонсалес из Университета Бата разъяснил разницу между тренировками после еды и натощак.

Эксперт отмечает: во время физической нагрузки организм сжигает смесь жиров и углеводов. Если человек не ел, он расходует чуть больше жиров и меньше углеводов по сравнению с ситуацией, когда перед тренировкой был углеводный завтрак.

Однако это не гарантирует ускоренного похудения. Даже повышенный расход жира во время занятия не приведет к снижению его общего процента в организме, если калорийность рациона остается высокой. По словам Гонсалеса, для уменьшения жировой массы необходим дефицит энергии. Именно на этом принципе строятся комплексные тренировки.

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