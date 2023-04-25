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Питание и еда

Сегодня, 21:45

Диетолог опроверг миф о том, что питаться полезно — дорого

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Копилка и сэкономленные деньги.
Фото Freepik/freepik

Врач-диетолог Кирилл Маслиев рассказал, что питаться полезно — не значит дорого. Необязательно есть дешевые сосиски с макаронами, чтобы сэкономить бюджет. Достаточно грамотно составить меню. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Кирилл Маслиев порекомендовал включать в рацион крупы (рис, гречку, кукурузу, пшено, овсянку), бобовые, мясо, рыбу, молочные и кисломолочные продукты, яйца, сезонные овощи, ягоды и фрукты. При этом не нужно брать более дорогие продукты с пометкой «био» или «эко» — это всего лишь маркетинговый ход. «Здоровое питание — это, прежде всего, баланс белков, жиров и углеводов. Также нашему организму нужны нутриенты, витамины и минералы», — резюмировал специалист.

Ранее мы рассказывали, как грамотно составить рацион для ребенка.

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Советы и рекомендации
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