Диетолог опроверг миф о том, что питаться полезно — дорого

Врач-диетолог Кирилл Маслиев рассказал, что питаться полезно — не значит дорого. Необязательно есть дешевые сосиски с макаронами, чтобы сэкономить бюджет. Достаточно грамотно составить меню. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Кирилл Маслиев порекомендовал включать в рацион крупы (рис, гречку, кукурузу, пшено, овсянку), бобовые, мясо, рыбу, молочные и кисломолочные продукты, яйца, сезонные овощи, ягоды и фрукты. При этом не нужно брать более дорогие продукты с пометкой «био» или «эко» — это всего лишь маркетинговый ход. «Здоровое питание — это, прежде всего, баланс белков, жиров и углеводов. Также нашему организму нужны нутриенты, витамины и минералы», — резюмировал специалист.

Ранее мы рассказывали, как грамотно составить рацион для ребенка.