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Сегодня, 21:00

Диетолог опроверг миф о молочных продуктах в летний период

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
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Стакан молока на фоне зелени.
Фото Freepik.co/fabrikasimf

Врач Ирина Ли предупредила о вреде молочных продуктов в летний период. Она порекомендовала отказаться от продуктов, привлекающих избыточную влажность в организм и приводящих к большому образованию слизи, либо делать выбор в пользу кисломолочной продукции комнатной температуры, включая ее лишь в утренний рацион. Об этом сообщили 21 июля на портале pravda.ru.

Диетолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что согласно результатам множества авторитетных исследований, молочные продукты на постоянной основе, летом и даже в период ОРВИ, ОРЗ и других заболеваний не приводят к образованию какой-то опасной слизи. «Молочные продукты — это важнейший источник кальция и витаминов. Они оказывают укрепляющий и противовоспалительный эффект. А слизь в организме жизненно необходима и представляет собой естественный защитный слой внутренних органов и систем, обладающий антибактериальными свойствами и собственной защитной микрофлорой», — резюмировал специалист.

Ранее, 15 марта, мы рассказывали, почему не стоит греть молочные продукты.

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Польза и вред
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