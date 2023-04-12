Диетолог объяснила, почему не стоит сочетать соленую рыбу с жареной картошкой

Диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», что есть соленую рыбу с жареной картошкой очень вредно для организма. Их употребление нужно ограничить, а лучше вовсе отказаться. «Соль, которая используется для консервирования рыбы, овощей, оливок и прочего, делает эти продукты опасными для здоровья. Способ их приготовления способствует повышению артериального давления», — пояснила специалист. Что касается картофеля, по словам Светланы Павличенко, он содержит большое количество углеводов. «При жарке в масле при высокой температуре углеводы в картофеле превращаются в опасные вещества с канцерогенными свойствами», — предупредила диетолог.

Чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, Светлана Павличенко порекомендовала в целом ограничить употребление соли и выбирать правильные источники белка, такие как правильно приготовленные рыба, птица и бобовые.

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