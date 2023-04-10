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Питание и еда

Сегодня, 11:45

Диетолог объяснила, почему французы едят и не толстеют

Ольга Стрельникова
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Красивая женщина с красной помадой пьет кофе в ресторане, женщина с красной помадой, женщина пьет кофе.
Фото Freepik/lookstudio

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, что помогает французам сохранять стройность и наслаждаться жизнью. По ее словам, все дело в особых принципах: «Главный секрет французов в том, что они привыкли все делать с удовольствием. А раз что-то приносит им только хорошие эмоции, оно не может стать причиной их расстройства даже в теории. Поэтому они едят вкусности и свято верят, что от такой еды им будет только польза и никак иначе». Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Как отметила Марина Сорокина, французы никогда не едят на ходу — такая еда плохо усваивается, провоцирует спазмы и стресс. Еще они предпочитают маленькие порции: это повышает ценность еды, делает ее вкус ярче и позволяет оценить каждый кусочек, насладиться им. Французы никогда не станут корить себя за порцию торта или шоколада, которые им захотелось, и верят, что это не вредно, а полезно для здоровья.

Также Марина Сорокина подчеркнула, что у французов не принято читать новости или смотреть соцсети за едой, чтобы не испортить процесс негативом. Они предпочитают слушать качественную музыку. Поэтому во французских булочных зачастую фоном играет классика.

Ранее мы рассказывали, как Швеции удается быть одной из самых счастливых стран в мире.

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