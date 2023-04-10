Диетолог объяснила, почему французы едят и не толстеют

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, что помогает французам сохранять стройность и наслаждаться жизнью. По ее словам, все дело в особых принципах: «Главный секрет французов в том, что они привыкли все делать с удовольствием. А раз что-то приносит им только хорошие эмоции, оно не может стать причиной их расстройства даже в теории. Поэтому они едят вкусности и свято верят, что от такой еды им будет только польза и никак иначе». Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Как отметила Марина Сорокина, французы никогда не едят на ходу — такая еда плохо усваивается, провоцирует спазмы и стресс. Еще они предпочитают маленькие порции: это повышает ценность еды, делает ее вкус ярче и позволяет оценить каждый кусочек, насладиться им. Французы никогда не станут корить себя за порцию торта или шоколада, которые им захотелось, и верят, что это не вредно, а полезно для здоровья.

Также Марина Сорокина подчеркнула, что у французов не принято читать новости или смотреть соцсети за едой, чтобы не испортить процесс негативом. Они предпочитают слушать качественную музыку. Поэтому во французских булочных зачастую фоном играет классика.

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