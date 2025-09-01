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Диетолог объяснила, могут ли орехи снизить тягу к сладкому
Питание и еда

1 сентября 2025, 18:45

1 мин.

Диетолог объяснила, могут ли орехи снизить тягу к сладкому

Мария Задорожная
Автор
Разные орехи на столе
Фото DenisMArt, iStock

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» рассказала, могут ли орехи снизить тягу к сладкому. По ее словам, они могут стать хорошей заменой десертам, так как стимулируют выработку определенных ферментов и гормонов, которые дают сигнал мозгу о насыщении.

Эксперт подчеркнула, что орехи снижают риск того, что человеку захочется съесть что-то сладкое. Однако они очень калорийные, но при этом не повышают уровень глюкозы в крови и не разрушают сосуды, в отличие от сладкого.

«Но увлекаться ими не стоит: одной горсти в день будет достаточно. При этом людям, имеющим какие-либо проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой, лучше вовсе ограничиваться одним-двумя орехами в день, потому что это все же жирный, насыщенный маслами продукт», — пояснила диетолог.

Соломатина добавила, что особенно полезно есть орехи по утрам, потому что в них много белка. Это поможет надолго избавиться от чувства голода.

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