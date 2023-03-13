Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 00:01

Диетолог объяснила, какой формат питания нормализует инсулинорезистентность

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полноценный прием пищи.

Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала «СЭ», что людям с графиком работы, при котором нет возможности делать дополнительные перекусы, трехразовое питание поможет скорректировать инсулинорезистентность (чувствительность к инсулину). Однако при проблемах с насыщением и чувством голода, лучше сохранять дополнительные перекусы между основными приемами пищи. «Это позволит избежать переедания и своевременно обеспечить организм энергией, не перегружая желудочно-кишечный тракт», — пояснила эксперт.

Также Дарья Русакова отметила, что людям с сахарным диабетом трехразовое питание поможет лучше контролировать уровень глюкозы в крови.

Какие еще есть аргументы в пользу трехразового питания и против него, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказал о самом опасносном виде конфет
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости