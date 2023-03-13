Диетолог объяснила, какой формат питания нормализует инсулинорезистентность

Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала «СЭ», что людям с графиком работы, при котором нет возможности делать дополнительные перекусы, трехразовое питание поможет скорректировать инсулинорезистентность (чувствительность к инсулину). Однако при проблемах с насыщением и чувством голода, лучше сохранять дополнительные перекусы между основными приемами пищи. «Это позволит избежать переедания и своевременно обеспечить организм энергией, не перегружая желудочно-кишечный тракт», — пояснила эксперт.

Также Дарья Русакова отметила, что людям с сахарным диабетом трехразовое питание поможет лучше контролировать уровень глюкозы в крови.

Какие еще есть аргументы в пользу трехразового питания и против него, читайте в полной версии материала в «СЭ».