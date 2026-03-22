Диетолог объяснила, какие продукты улучшают качество кожи

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» объяснила, что здоровье кожи во многом зависит от сбалансированного питания: различные нутриенты способны снимать воспаления и влиять на обновление эпидермиса.

Специалист уточнила, что витамин А способствует обновлению, цинк оказывает благотворное воздействие при угревой сыпи, а омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, помогают уменьшить воспалительные процессы.

Соломатина подчеркнула, что нередко косметические кремы не дают ожидаемого эффекта именно потому, что проблема кроется не снаружи, а внутри — в нехватке важных веществ, необходимых для «внутреннего строительства» кожи.

Диетолог обратила особое внимание на важность ежедневного употребления белка и овощей. Кроме того, она порекомендовала включить в рацион холодец: по ее словам, это блюдо способствует поддержанию упругости кожи.