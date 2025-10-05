Диетолог объяснила, как выбрать полезные молочные продукты

При выборе молочных изделий следует внимательно смотреть срок годности, а также информацию о количестве микроорганизмов и точном названии продукта. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Эксперт подчеркнула: на упаковке должно быть указано именно «сметана» или «молоко», а не варианты вроде «сметанка», «сметанный» или «молочный продукт». Если название изделия каким-то образом изменено, это может свидетельствовать о добавлении заменителей молочного жира. Что касается молока, оно может быть либо цельным, либо обогащенным обезжиренным молоком. Если в составе присутствует сухое молоко, такой продукт относится к молочным продуктам, его качество ниже аналогов без сухого молока.

По словам эксперта, особенно важно проверять срок годности кисломолочных продуктов: чем дольше продукт хранится, тем меньше полезных микроорганизмов в нем остается. Писарева также рекомендовала выбирать «кисломолочку» с высоким содержанием микроорганизмов, так как она приносит больше пользы.