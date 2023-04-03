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Сегодня, 13:45

Диетолог объяснила, как предотвратить потемнение разрезанного авокадо

Ольга Стрельникова
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Авокадо, разделенное на дольки с косточкой, на розовом фоне.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Диетолог Лиза Афинская в своем ТГ-канале поделилась лайфхаком, который сохранит половинку авокадо зеленым, предотвратив его потемнение. По ее словам, в этом поможет обыкновенный лук благодаря летучим маслам. «Важно убрать авокадо с луком в холодильник в герметичном контейнере с плотно закрывающейся крышкой. Когда вы снимете кожуру, то увидите зеленое авокадо. Работает даже с половинкой без косточки», — пояснила эксперт.

Лиза Афинская все же отметила, что сверху авокадо немного потемнеет, но под кожурой останется зеленым.

Ранее мы рассказывали, как ученые рекомендуют есть киви.

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