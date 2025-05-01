Диетолог объяснила, как правильно мыть овощи и фрукты

Диетолог Ильдефонса Санчес Каро в беседе с изданием Infosalus заявила, что овощи и фрукты обязательно нужно мыть, чтобы избежать пищевого отравления. Делается это под проточной водой, но при этом важно не повредить кожуру, иначе есть риск переноса любых поверхностных загрязнений внутрь продукта во время его нарезки или очистки.

Также диетолог посоветовала использовать щетку для очищения твердых оболочек. Например, при мытье дыни, огурца, арбуза и некоторых других продуктов.

Кроме того, Каро порекомендовала купить специальное средство для мытья овощей и фруктов, но предварительно тщательно изучить его состав и проверить, не содержит ли оно вредных веществ.

В конце разговора эксперт добавила, что фрукты и овощи нужно обязательно промокнуть чистым полотенцем после мытья.