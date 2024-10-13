Диетолог объяснила, как бороться с тягой к сладкому осенью

Врач-диетолог Елизавета Варданян в беседе с «Пятым каналом» отметила, что осенью часто люди начинают «заедать» стресс, связанный с началом нового сезона, что неминуемо приводит к набору лишних килограммов.

«Сезонность влияет на то, что мы начинаем больше грустить, больше впадать в депрессию. А если вы с детства приучены к тому, что едой себя поощряете и увеличиваете эмоциональный статус, то, конечно, в таком случае еда для вас будет некоторым помощников», — сказала эксперт.

Чтобы не набрать лишний вес к новогодним праздникам, диетолог рекомендует скорректировать рацион. Важно не зацикливаться на монопродуктах.

«Перед тортом можно, например, съесть салат, потом заварить чай и насладиться десертной паузой. Можно, к примеру, тот же самый фастфуд обыграть салатом. То есть нужно стараться, чтобы ваш продукт был не один, а шел в комплексе с какими-то другими пищевым ингредиентами», — посоветовала специалист.

Также следует добавить в меню продукты, продлевающие чувство насыщения: семена, масла, орехи и авокадо.

Кроме того, нужно сделать рацион сбалансированным и есть по графику, избегать частых перекусов.

«Если вы заметили, что у вас повысился голод, найдите время на еду. Не нужно жертвовать собой, особенно если вы работаете. Я знаю, что очень многие как раз таки в связи с большой загруженностью не успевают поесть. В осеннее время особенно нужно грамотно, внимательно относиться к питанию, чтобы потом не было переедания», — подытожила диетолог.