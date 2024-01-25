Диетолог объяснила, чем халва полезна для пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что в халве содержатся полезные вещества, которые необходимы для поддержания здоровья пожилых людей. Об этом она рассказала порталу «Москва 24».

Как отметила эксперт, халва бывает подсолнечная, арахисовая, льняная, миндальная и кунжутная. Во всех этих видах содержится клетчатка, которая помогает подкармливать полезные бактерии в кишечнике пожилых людей и улучшает его работу.

«Подсолнечная халва особенно богата витамином E. Это антиоксидант, витамин молодости, который тормозит старение, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — добавила врач.

Арахисовая халва содержит много кремния, который необходим для здоровья костей, зубов, кожи, сухожилий и хрящей. Кунжутная богата кальцием. А халва из льняного семени содержит омега-3 жирные кислоты, которые оказывают противовоспалительное и противохолестериновое действие, а также отлично укрепляют сердце и участвуют в формировании клеточных мембран.

«Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния. Он необходим для костной системы, успокаивает, понижает давление, что важно для людей старшего возраста», — объяснила Соломатина.

Диетолог также предупредила, что есть противопоказания. Так, людям с инсулинорезистентностью, диабетом и лишним весом лучше отказаться от продукта.