Диетолог объяснил, с какими интервалами лучше употреблять пищу
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал «СЭ», когда и с какими интервалами лучше употреблять пищу. «Важно употреблять пищу в то время, когда это нужно конкретно вам. Также следует помнить о времени выработки определенных гормонов и ферментов», — пояснил специалист. Так, по его словам, кортизол активно выделяется утром, поэтому нам может понадобиться больше еды после пробуждения. «Поджелудочная активнее работает во второй половине дня — можно добавить сложные углеводы с 13 до 16. А ночью, что интересно, активизируется синтез желчи», — заключил Рустем Садыков.
Что такое интервальное голодание и кому оно подойдет, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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