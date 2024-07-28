Диетолог объяснил, почему шалфей и мята опасны для здоровья

Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс» рассказал, в чем польза и вред шалфея и мяты, а также почему их запретили выращивать.

По его словам, растения широко применяют в кулинарии и в народной медицине. Например, сушеную мяту и шалфей используют для заваривания травяных чаев, добавляют в мясо и картофель для аромата в качестве специй. Однако при чрезмерном употреблении травы могут нанести вред организму.

«Что касается опасности. Во-первых, это, несомненно, какие-то возможные гормональные проблемы у человека. Дело в том, что шалфей может влиять на гормональный баланс», — пояснил медик.

Кроме того, совместное употребление растений с другими лекарствами может отрицательно сказаться на работе всего организма. Поэтому перед введением в рацион чая с шалфеем и мятой нужна консультация врача. Иначе человек рискует пострадать от аллергии или сильно снизившегося кровяного давления.

«Не совсем законное использование шалфея заключается в том, что его употребляют в больших дозировках. И он влияет как средство психотропное, изменяющее сознание», — добавил специалист.