Диетолог объяснил, как сбросить вес после новогодних праздников

Диетолог Алексей Кабанов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что помочь похудеть после новогодних праздников может уменьшение в рационе насыщенных жиров и добавленного сахара. Также полезно увеличить долю растительных белков в рационе.

По словам эксперта, после долгих новогодних застолий организму следует предоставить возможность для разгрузки. Ведь на протяжении праздников, а зачастую и в повседневной жизни, человек потребляет чрезмерное количество мясных и молочных продуктов, а также увеличивает количество сахара. Но такой рацион может привести к избыточному поступлению насыщенных жиров и сахара, что в свою очередь увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

«После праздников важно сократить потребление насыщенных жиров и добавленного сахара, увеличить потребление растительных белков. Замените в своем рационе мясные блюда на рецепты из бобовых, растительного мяса, растительного молока. Не забывайте, что до трети калорий необходимо получать из растительной пищи, обогащайте рацион клетчаткой», — сказал диетолог.

Кабанов подчеркнул, что для поддержания здорового питания необходимо правильно формировать ежедневный рацион, который должен включать одну четверть белков, одну четверть жиров и половину растительных продуктов и клетчатки.