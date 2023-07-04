Диетолог назвала ультраобработанные продукты причиной лишнего веса

Причиной лишних килограммов в беседе с изданием «Газета» 4 июля диетолог Анастасия Ефимова назвала ультраобработанные продукты. К ним относятся сухие завтраки с сахаром, конфеты, сладкие или соленые упакованные закуски, выпечка, лапша быстрого приготовления, сосиски и колбасы. «Все эти продукты наряду с фастфудом относятся к ультраобработанным. Они содержат много соли, сахара и насыщенного жира. Доказана связь потребления ультрапереработанных продуктов с повышенным риском для здоровья и набора жировой массы», — предупредила специалист.

Незаметно для себя можно поправиться и после напитков, в которых есть добавленный сахар. «Фруктовые соки, газированные и спортивные напитки, а также кофе и чай с сахаром не дают чувства сытости. В результате при ежедневном потреблении дополнительных 200-300 ккал всего с одной газировкой или раф-кофе можно незаметно набрать лишние килограммы», — подчеркнула диетолог.

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