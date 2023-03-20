Диетолог назвала три блюда, которые помогут похудеть и оздоровить организм

Врач-диетолог Инесса Царькова в беседе с изданием «Газета.ру» рассказала, что для похудения важны блюда, богатые клетчаткой, правильными жирами, сложными углеводами, а также определенная очередность в приеме пищи. Нужно есть в спокойном состоянии, тщательно пережевывая и не отвлекаясь на посторонние вещи. За десять минут до еды обязательно выпить стакан теплой или горячей воды. Что же касается рациона, первое обязательное блюдо — салат из сырых овощей и зелени. Это могут быть морковь, капуста и свекла с любой зеленью, заправленные лимонным соком, без соли. «Второе обязательное блюдо — запаренная льняная каша из свежеперемолотых семян льна с добавлением корицы, четверти спелого банана или зеленого яблока. Такую кашу нужно есть по одной порции каждый день», — пояснила эксперт.

Третье обязательное блюдо должно содержать цельные злаки без глютена, к примеру: зеленая гречка, пшено, киноа, бобовые (чечевица, нут, маш), бурый или дикий рис. «Лучше, если они будут в пророщенном виде. В это блюдо нужно добавлять правильные жиры: масло гхи, семена тыквы, подсолнечника, любые орехи (предварительно замоченные). Еще один отличный топпинг: жмыхи орехов или семян. Такие блюда можно делать сладкими, добавляя ягоды или фрукты (не более 10% от веса) и/или натуральный мед. Или несладкими — с добавлением чеснока, специй, рубленной зелени, томатов», — резюмировала диетолог.

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