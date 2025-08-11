Диетолог назвала самый полезный для здоровья мед

Гречишный мед считается одним из самых полезных для организма, особенно для людей с гипертонией и анемией. Об этом в интервью «Москве 24» заявила врач-диетолог Ирина Писарева.

«Его отличает темный насыщенный коричневый цвет, отдающий немного в красноватый оттенок. В таком меде много железа, поэтому он особенно полезен тем, кто страдает анемией. Кроме того, он богат антиоксидантами, аминокислотами и способствует укреплению сосудов. Также гречишный мед помогает нормализовать давление гипертоникам», — отметила эксперт.

Для детей хорошо подойдет акациевый мед, поскольку он не такой аллергенный. По словам врача, этот сорт меда поддерживает работу желудочно-кишечного тракта. Липовый мед славится противовирусными и антибактериальными свойствами и содержит ферменты, а также витамины групп К и В.