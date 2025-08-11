Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Диетолог назвала самый полезный для здоровья мед
Питание и еда

11 августа, 12:00

1 мин.

Диетолог назвала самый полезный для здоровья мед

Мария Задорожная
Автор
Гречишный мед
Фото Karlevana, iStock

Гречишный мед считается одним из самых полезных для организма, особенно для людей с гипертонией и анемией. Об этом в интервью «Москве 24» заявила врач-диетолог Ирина Писарева.

«Его отличает темный насыщенный коричневый цвет, отдающий немного в красноватый оттенок. В таком меде много железа, поэтому он особенно полезен тем, кто страдает анемией. Кроме того, он богат антиоксидантами, аминокислотами и способствует укреплению сосудов. Также гречишный мед помогает нормализовать давление гипертоникам», — отметила эксперт.

Для детей хорошо подойдет акациевый мед, поскольку он не такой аллергенный. По словам врача, этот сорт меда поддерживает работу желудочно-кишечного тракта. Липовый мед славится противовирусными и антибактериальными свойствами и содержит ферменты, а также витамины групп К и В.

Мед.Какой мед полезнее для здоровья: в сотах или жидкий откачанный
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Шевченко защитила чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе
Ученый сообщил об исходящих от межзвездного объекта 3I/ATLAS лучах
Телефонные мошенники позвонили жителю Дагестана более 26 тыс. раз за три месяца
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Читайте далее
Диетолог предупредила о вреде крамбл куки
Следующий материал
Диетолог предупредила о вреде крамбл куки

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
13 ноя 20:45
Эксперт рассказала об опасности растительных масел для организма
13 ноя 18:50
Ученые обнаружили, что клетчатка может бороться с раком
12 ноя 06:35
Диетолог рассказала, сколько фейхоа можно съедать за день
11 ноя 22:35
В детском питании известной марки обнаружили превышение содержания свинца
10 ноя 19:30
Гастроэнтеролог назвала самый полезный напиток для офисных работников