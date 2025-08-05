Диетолог назвала продукты, с которыми нельзя сочетать дыню

В беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать дыню. По ее словам, продукт стоит есть отдельно от другой пищи, особенно от мяса (свинины, баранины, конины и говядины), которое долго переваривается. Иначе еда будет долго находиться в желудке и перекроет доступ к дыне, которая быстро переваривается. В результате начнутся процессы брожения и гниения, что может стать причиной чрезмерного газообразования.

Кроме того, дыня в сочетании с другими продуктами может нарушить пищеварение и привести к диарее, тошноте, немотивированной усталости и высыпаниям на коже. Также сочетать фрукт не нужно с молочными и кисломолочными продуктами.

«А вот с овощами и фруктами сочетаемость у дыни терпимая, можно делать совместный салат. Хотя лучше всего есть ее отдельно, но не натощак, чтобы не спровоцировать резкий скачок сахара, а, например, на полдник в качестве легкого перекуса», — подытожила Соломатина.