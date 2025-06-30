Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Диетолог назвала продукты, которые защитят от обезвоживания
Питание и еда

30 июня, 12:00

1 мин.

Диетолог назвала продукты, которые защитят от обезвоживания

Мария Задорожная
Автор
Арбуз и дыня
Фото filonmar, iStock

Фрукты и овощи, богатые клетчаткой, могут помочь предотвратить обезвоживание. Об этом рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова в интервью «Москве 24».

По ее словам, в рацион стоит включать такие продукты, как сельдерей, помидоры, огурцы, редис, дыня и арбуз. Врач отметила, что клетчатка способствует улучшению пищеварения и задерживает воду в организме, что особенно актуально в летний период. Также рекомендуется пить минеральную воду, которая помогает восстановить солевой баланс.

«Также можно обратить внимание на минеральную воду, так как она восстанавливает солевой баланс. Однако не стоит выпивать более литра такой жидкости в день. В противном случае это может привести к отекам, перегрузке сердечно-сосудистой системы и почек», — отметила доктор.

Русакова подчеркнула, что важно следить за тем, сколько жидкости теряет организм в течение дня. Ведь недостаток воды может негативно сказаться на здоровье людей с хроническими заболеваниями, а также повлиять на пожилых с проблемами сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

«Если же обезвоживание возникло из-за кишечной инфекции, следует как можно скорее обратиться к врачу», — заключила диетолог.

Признаки обезвоживания: как понять, что пьешь слишком мало воды.6 неочевидных признаков, что у вас обезвоживание
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Читайте далее
Диетолог назвала норму шоколада для поднятия настроения
Следующий материал
Диетолог назвала норму шоколада для поднятия настроения

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
12:05
Биохимик рассказала, что полезнее — красная или черная икра
4 окт 18:15
Эндокринолог объяснила, как питаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
4 окт 12:25
Бариста поделилась рецептом кофе по-лапландски
3 окт 19:15
Диетолог рассказала об опасности тренда на китайские конфеты, вызывающие диарею
3 окт 14:05
Россиянам посоветовали переходить на стевию на фоне роста цен на сахар