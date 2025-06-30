Диетолог назвала продукты, которые защитят от обезвоживания

Фрукты и овощи, богатые клетчаткой, могут помочь предотвратить обезвоживание. Об этом рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова в интервью «Москве 24».

По ее словам, в рацион стоит включать такие продукты, как сельдерей, помидоры, огурцы, редис, дыня и арбуз. Врач отметила, что клетчатка способствует улучшению пищеварения и задерживает воду в организме, что особенно актуально в летний период. Также рекомендуется пить минеральную воду, которая помогает восстановить солевой баланс.

«Также можно обратить внимание на минеральную воду, так как она восстанавливает солевой баланс. Однако не стоит выпивать более литра такой жидкости в день. В противном случае это может привести к отекам, перегрузке сердечно-сосудистой системы и почек», — отметила доктор.

Русакова подчеркнула, что важно следить за тем, сколько жидкости теряет организм в течение дня. Ведь недостаток воды может негативно сказаться на здоровье людей с хроническими заболеваниями, а также повлиять на пожилых с проблемами сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

«Если же обезвоживание возникло из-за кишечной инфекции, следует как можно скорее обратиться к врачу», — заключила диетолог.