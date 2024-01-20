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Диетолог назвала продукты, которые опасно есть на завтрак
Питание и еда

Сегодня, 12:30

1 мин.

Диетолог назвала продукты, которые опасно есть на завтрак

Мария Маковей
Автор
Каша с фруктами на завтрак.
Фото Arx0nt/istockphoto.com
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Доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королева рекомендует исключить из утреннего рациона быстрорастворимые каши, жареные блюда, газировку, десерты и свежую выпечку. Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта эксперт советует дополнительно отказаться от свежих овощей, фруктов и кофе. По ее словам, они будут раздражать слизистую желудка, что только усугубит ситуацию.

Так газировки и десерты, съеденные натощак, резко повышают уровень сахара в крови, при этом снижается работоспособность.

«Сладкие продукты с высоким гликемическим индексом, а это хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, десерты, булочки с наполнителями, мороженое, сладкие напитки будут вызывать гормональные качели», — приводит слова доктора Радио 1.

Как отмечает Королева, быстрорастворимые каши изготавливают из рафинированной муки или максимально рафинированных зерновых с добавлением искусственных красителей, ароматизаторов, подсластителей. Польза от такого продукта минимальна.

А вот свежие хлебобулочные изделия, по словам диетолога, могут спровоцировать брожение в кишечнике.

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