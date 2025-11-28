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Диетолог назвала продукты, которые можно заранее купить к Новому году
Питание и еда

28 ноября 2025, 19:25

1 мин.

Диетолог назвала продукты, которые можно заранее купить к Новому году

Мария Задорожная
Автор
Бутерброды с колбасой
Фото gbh007, iStock

К новогоднему столу заранее можно запастись замороженным мясом, птицей и морепродуктами. Об этом «Москве 24» сообщила диетолог-гастроэнтеролог Александра Разаренова.

К продуктам, которые хорошо подходят для длительного хранения, относятся сырокопченые и сыровяленые колбасы. За счет низкой влажности и высокого содержания соли они остаются пригодными в вакуумной упаковке в холодильнике на протяжении нескольких недель. После вскрытия упаковки такие колбасы рекомендуется съесть в течение трех-пяти дней.

Также заранее можно приобрести икру, при условии что она находится в герметичной заводской таре. В то же время часть продуктов лучше покупать непосредственно перед праздником, поскольку они быстро портятся. К ним относятся вареные и полукопченые колбасы, свежая охлажденная рыба и морепродукты, яйца, мягкие сыры, а также свежие овощи и зелень.

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