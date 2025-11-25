Диетолог назвала фрукт, который стоит включить в зимний рацион

Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с kp.ru подчеркнула, что в холодное время года стоит регулярно добавлять в рацион яблоки. Это помогает поддерживать здоровье дыхательной системы, снижает вероятность респираторных инфекций и улучшает функцию легких.

По ее словам, яблоки также способны частично защищать дыхательные пути от влияния табачного дыма и загрязненного воздуха. Наибольшую пользу они приносят в сезон простуд и при повышенной циркуляции вирусов.

Фото stockking, Freepik

Денисенко отметила, что наиболее полезны фрукты, созревающие в привычных для нас климатических условиях и пригодные к употреблению прямо с дерева: именно в них оптимально сбалансированы витамины и минералы.

Эксперт рекомендовала отдавать предпочтение местным яблокам без химической обработки, чтобы извлечь максимум пользы для организма.