Диетолог назвала 8 продуктов для снижения холестерина

Включение в рацион некоторых растительных продуктов и одного продукта животного происхождения может помочь снизить уровень холестерина. Об этом рассказала диетолог Джоана Люсик из Университета Бразилиа в интервью изданию Terra.

По ее словам, полезны орехи, авокадо, оливковое масло холодного отжима, семена чиа, макадамия, фисташки, семена льна и рыба. Эти продукты богаты полезными мононенасыщенными жирами, включая олеиновую кислоту и омега-3, а также пищевыми волокнами, которые уменьшают всасывание холестерина в кишечнике.

Люсик отметила, что лосось помимо омега-3 обеспечивает организм калием и магнием. Они способствуют нормализации артериального давления, улучшают кровообращение и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также врач напомнила, что холестерин присутствует в клеточных мембранах всех животных и людей. Это жироподобное вещество играет важную роль в регуляции функций клеток: без холестерина не могли бы синтезироваться желчные кислоты, витамин D и некоторые гормоны.

Кроме того, эксперт отметила, что опасным считается повышенный уровень холестерина — он связан с риском атеросклероза. Избыток холестерина нередко обусловлен большим количеством простых углеводов, насыщенных и трансжиров в рационе.