Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 21:09

Диетолог назвала 6 правил, которые помогут правильно питаться обладателям ночного графика

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нутрициолог Екатерина Пурахина заявила, что работающим по ночам нужно следить за уровнем глюкозы в крови.

«Планируйте свой рацион заранее, чтобы избежать быстрой еды и перекусов. Старайтесь употреблять легкоусвояемые продукты, такие как фрукты, овощи, белковые продукты (мясо, рыба, яйца) и злаки. Они предоставят вам энергию и питательные вещества, необходимые для работы организма. Ограничьте потребление кофеина и других стимуляторов в течение смены, чтобы избежать нарушения сна и бодрствования. Пейте достаточное количество жидкости для поддержания гидратации организма. Вода, свежие соки и зеленый чай являются лучшими вариантами. Избегайте больших порций пищи перед сном, поскольку это может привести к неприятным последствиям, таким как расстройства желудка и бессонница. Ограничьте потребление алкоголя и сахара, поскольку они могут привести к дополнительному напряжению и ухудшению самочувствия», — приводит слова Пурахина Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1587737
0
Читайте также
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач озвучил причину, из-за которой все время хочется шоколада
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости