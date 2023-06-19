Диетолог назвала 6 правил, которые помогут правильно питаться обладателям ночного графика

Нутрициолог Екатерина Пурахина заявила, что работающим по ночам нужно следить за уровнем глюкозы в крови.

«Планируйте свой рацион заранее, чтобы избежать быстрой еды и перекусов. Старайтесь употреблять легкоусвояемые продукты, такие как фрукты, овощи, белковые продукты (мясо, рыба, яйца) и злаки. Они предоставят вам энергию и питательные вещества, необходимые для работы организма. Ограничьте потребление кофеина и других стимуляторов в течение смены, чтобы избежать нарушения сна и бодрствования. Пейте достаточное количество жидкости для поддержания гидратации организма. Вода, свежие соки и зеленый чай являются лучшими вариантами. Избегайте больших порций пищи перед сном, поскольку это может привести к неприятным последствиям, таким как расстройства желудка и бессонница. Ограничьте потребление алкоголя и сахара, поскольку они могут привести к дополнительному напряжению и ухудшению самочувствия», — приводит слова Пурахина Life.ru.