Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 21:45

Диетолог назвала 5 продуктов, благодаря которым можно стать стройнее

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/timolina

Врач-диетолог Марина Сорокина в беседе с изданием «Кубанские новости» рассказала, что строгие ограничения могут помешать похудению, и организм будет не расставаться с запасами, а накапливать их. Чтобы ускорить метаболизм, диетолог порекомендовала включить в рацион или увеличить долю некоторых продуктов: ягод, авокадо, шпината, говядины и острого перца.

Ягоды (малина, голубика, ежевика, черника и прочие) богаты клетчаткой и антиоксидантами, благотворно влияют на пищеварение, сохраняют молодость и способны снизить риск возникновения онкологии. В авокадо содержатся Омега-3, клетчатка, йод и кальций, а в шпинате много витамина B, который не только повышает метаболизм, но и укрепляет нервы, а также поддерживает мышечный тонус.

По словам Марины Сорокиной, говядина — кладезь белка, на переваривания которого затрачивается много энергии. «Если есть стейки небольшими порциями, то организм будет больше терять калорий, чем получать. А вот витамины, которыми богата говядина, точно не пропадут и укрепят ваш иммунитет», — пояснила специалист. Острый перец не только ускорит метаболизм, но и усмирит аппетит.

Ранее нутрициолог Алена Денисова назвала 7 способов, которые помогут ускорить обмен веществ.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученые выяснили, к чему может привести отказ от завтрака
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости