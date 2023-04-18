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Сегодня, 13:45

Диетолог назвал способы обмануть чувство голода

Ольга Стрельникова
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Девушка проголодалась и ест бургер.
Фото Freepik/alexeyzhilkin

Диетолог Сергей Фролов рассказал, как избавиться от чувства голода, чтобы не съесть слишком много. По его словам, обмануть желудок можно, если за полчаса до еды выпить стакан воды с двумя столовыми ложками овсяных хлопьев. «Садясь за стол, вы будете чувствовать, что не так голодны. Это происходит за счет того, что хлопья в вашем желудке разбухают, и вы не можете есть много», — пояснил специалист. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Также Сергей Фролов порекомендовал садиться за стол строго по расписанию, чтобы не возникало постоянного желания съесть что-нибудь вкусненькое. Если ужин получился поздним, лучше сделать его легким. «Например, приготовьте себе салат из 200 г творога, укропа, петрушки, пекинской капусты и огурца. Заправьте все лимонным соком», — предложил диетолог. Категорически не стоит перебивать аппетит (печеньем, конфетами, пряниками и тому подобным). Исключить из рациона Сергей Фролов порекомендовал фастфуд, хлебцы, обилие пряностей и приправ, маринованные овощи и кислые продукты (квашеная капуста, кислые яблоки), сладости и сладкую газировку, кофе и алкоголь.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые усиливают чувство голода.

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Советы и рекомендации
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