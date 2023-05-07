Диетолог назвал продукты для снижения тревожности

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов специально для «СЭ» назвал продукты, снижающие тревожность. К ним относятся ягоды, зеленые листовые овощи, морская капуста, овсянка, жирная морская рыба, ферментированная продукция и прочее.

Как отметил Алексей Кабанов, для снижения тревожности крайне важны антиоксиданты. Их в большом количестве содержат ягоды. «Антиоксиданты защищают клетки и ткани от окислительного стресса и смягчают симптомы тревожности и депрессии», — пояснил специалист. Симптомы тревожности, по его словам, могут быть связаны также с нехваткой магния. Восполнить ее помогут зеленые листовые овощи, морская капуста, бобовые, орехи, семена, цельнозерновые продукты.

Избавиться от тревожности поможет и овсянка длительного приготовления. Сложные углеводы в ее составе медленно усваиваются организмом, обеспечивая длительный, равномерный приток энергии без резких пиков и спадов, чреватых перепадами настроения. «Овсянка — источник биологически активных веществ, стимулирующих выработку «гормона радости» серотонина», — подчеркнул диетолог.

Улучшить нервную проводимость и выровнять эмоциональный фон поможет морская рыба жирных сортов: тунец, сардины, лосось. Это мощный источник ненасыщенных жирных кислот Омега-3 и строительный материал для клеток мозга.

Также обязательно стоит включить в рацион для здоровья организма и нервной системы в частности ферментированную продукцию. К ней относятся квашеная капуста, кимчи, кефир. «Есть исследования, подтверждающие, что пробиотики — источник живых полезных бактерий, помогают справиться с тревожностью. Большую роль в этом играет микробиом», — резюмировал Алексей Кабанов.

Ранее мы рассказывали о способах, которые помогут восстановиться после стресса.