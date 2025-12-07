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Диетолог назвал предельно допустимое содержание сахара в продуктах
Питание и еда

7 декабря 2025, 18:15

1 мин.

Диетолог назвал предельно допустимое содержание сахара в продуктах

Кристина Гергис
Автор
Сахар
Фото Rocky89, iStock

В разговоре с изданием El Espanol диетолог Эдвин Фернандес Крус поделился простым правилом при покупке продуктов. Прежде всего, эксперт рекомендует обращать внимание на содержание сахара в составе.

По словам эксперта предельно допустимая норма — не более 10%/ «Когда мы видим, что на сто граммов продукта приходится десять процентов сахара, то есть десять граммов, нам следует задуматься», — считает Крус.

Врач пояснил, что несмотря на то, что организм способен перерабатывать сахар, многие магазинные товары содержат его в избыточном количестве. Это особенно опасно, если в рационе человека недостаточно клетчатки. В таком случае сахар усваивается значительно быстрее, что создает дополнительную нагрузку на организм.

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