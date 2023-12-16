Диетолог назвал овощ, который провоцирует диабет и ожирение

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik заявил, что чрезмерное употребление картофеля может привести к развитию диабета, ожирения, атеросклероза и гипертонии. По его словам, в овоще содержится много быстрых углеводов, поэтому увлекаться продуктом нельзя.

«Крахмалистые продукты, к которым относится картофель, делятся на две группы: с медленными и быстрыми углеводами. Разница в том, насколько быстро расщепляется крахмал, который входит в состав этих продуктов, и как быстро усваивается глюкоза. Медленные углеводы расщепляются медленно, и это хорошо для организма. А когда расщепление происходит быстро, это плохо, потому что быстрое поступление глюкозы в организм ухудшает течение обменных процессов и способствует развитию сахарного диабета», — объяснил эксперт.

Кроме того, диетолог рассказал, как любителям картофеля уменьшить риски для здоровья. Во-первых, Гинзбург советует ограничить количество овоща в рационе, во-вторых, есть его уже остывшим.

«Остывший, а потом разогретый картофель имеет в своем составе больше резистентного крахмала, который медленно расщепляется или вообще не расщепляется», — рассказал доктор.

В-третьих, варить картофель лучше в кожуре, тогда он не так разваривается. В-четвертых, не брать рассыпчатые сорта, в них мало клетчатки. В-пятых, всегда есть картофель вместе с зеленью и овощами, они замедляют расщепление и всасывание углеводов.