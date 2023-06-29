Диетолог назвал недорогой продукт от тусклости, ломкости и выпадения волос

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ», какой продукт сделает волосы блестящими, густыми, прочными и упругими. «Включите в рацион льняное масло. Это отличный источник антиоксидантов и витамина Е, способствующих росту волос и защищающих их от окислительного стресса. Из-за последнего волосы тускнеют и становятся ломкими», — пояснил специалист.

По словам Алексея Кабанова, льняное масло — это уникальный источник жирных кислот. «Согласно исследованиям, дефицит именно Омега-3 в организме связан с выпадением волос», — подытожил диетолог.

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