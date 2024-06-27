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Диетолог назвал лучший завтрак для здоровья сердца
Питание и еда

Сегодня, 15:30

1 мин.

Диетолог назвал лучший завтрак для здоровья сердца

Мария Маковей
Автор
Тост с лососем и авокадо
Фото dulezidar/istockphoto.com
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Диетолог Лон Бен-Ашер в разговоре с изданием Huffpost заявил, что идеальный завтрак должен включать продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3 и клетчатки. По его словам, они поддерживают здоровье сердца и сосудов, уменьшают воспаления и контролируют уровень холестерина в крови.

Так эксперт рекомендует готовить на завтрак бутерброды на цельнозерновом тосте с лососем и авокадо либо овсянку с греческим йогуртом или яичным белком и шпинатом.

Также специалист советует свести к минимуму употребление утром пищи с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия, а именно колбас и бекона.

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