Диетолог назвал лучший завтрак для здоровья сердца

Диетолог Лон Бен-Ашер в разговоре с изданием Huffpost заявил, что идеальный завтрак должен включать продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3 и клетчатки. По его словам, они поддерживают здоровье сердца и сосудов, уменьшают воспаления и контролируют уровень холестерина в крови.

Так эксперт рекомендует готовить на завтрак бутерброды на цельнозерновом тосте с лососем и авокадо либо овсянку с греческим йогуртом или яичным белком и шпинатом.

Также специалист советует свести к минимуму употребление утром пищи с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия, а именно колбас и бекона.