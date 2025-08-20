Диетолог назвал лучшие продукты для борьбы со стрессом

В беседе с Pravda.Ru диетолог Андрей Бобровский заявил, что некоторые продукты могут снизить уровень стресса. Они также поддерживают нервную систему и помогают организму преодолеть эмоциональную нагрузку.

По его словам, в периоды тяжелого психоэмоционального напряжения питание должно быть максимально сбалансированным. Отсутствие в рационе важных витаминов и микроэлементов может привести к истощению и снижению общего настроения. А потребление достаточного количества продуктов, богатых магнием, цинком, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6 и фолиевой кислотой, поможет повысить устойчивость нервной системы к перегрузкам.

К лучшим продуктам, богатым нутриентами, диетолог отнес клубнику, цитрусовые, авокадо, шпинат и другую зелень.

«Именно они должны составлять не менее четверти ежедневного рациона. Яркие фрукты и свежие овощи не только полезны, но и создают ощущение разнообразия и насыщенности в питании», — подчеркнул доктор.

Также медик порекомендовал включить в меню перепелиные яйца, орехи и жирную рыбу (скумбрию и сельдь). По словам Бобровского, они важны для восполнения запасов полезных жиров и аминокислот, необходимых для синтеза гормонов настроения, например, серотонина.