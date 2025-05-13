Стиль жизни
Диетолог назвал идеальный завтрак после майских праздников
Питание и еда

13 мая, 11:15

1 мин.

Диетолог назвал идеальный завтрак после майских праздников

Мария Задорожная
Автор
Овсянка с фруктами
Фото courtneyk, iStock

В беседе с «Лентой.ру» диетолог Алексей Кабанов рассказал, как правильно завтракать после майских шашлыков, чтобы помочь организму восстановиться.

По его словам, шашлыки содержат большое количество насыщенных жиров, поэтому на следующий день лучше воздержаться от молочных и мясных продуктов. Он посоветовал избегать таких блюд, как бутерброды с маслом, сыром, колбасой или ветчиной, а тем более не стоит доедать оставшиеся шашлыки. Вместо утреннего кофе диетолог рекомендует выпить чай или какао.

В качестве идеального варианта завтрака Кабанов предлагает кашу, приготовленную без сахара и молока, предпочтительно гречневую или овсяную. Он подчеркнул, что эти крупы способствуют нормализации пищеварения и делают завтрак как сытным, так и полезным. Еще они помогают организму восстановиться и наладить работу желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, диетолог советует после праздника воздерживаться от мясных и молочных продуктов в течение всего дня. На обед можно съесть тушеные овощи или вегетарианский суп, а ужин лучше завершить рисом с овощами.

Кофе с&nbsp;десертом.5 рецептов быстрого завтрака для тех, кто постоянно опаздывает

Стало известно, когда в России снизятся цены на клубнику

