Диетолог Королева назвала продукты, восстанавливающие печень

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с изданием «Москва-24» рассказала, какие продукты максимально полезны для печени, в частности в зрелом возрасте. По ее словам, для восстановления клеток этого органа (гепатоцитов) и организму в целом в качестве строительного материала требуется белок. Чтобы укрепить ткани печени необходимы также холин, лецитин, жирорастворимые витамины и минералы, которые содержатся в яичном желтке.

Желающим восстановить печень в зрелом возрасте Маргарита Королева порекомендовала добавить в рацион нежирную рыбу. «Нежирные сорта — это тресковые рыбы. Они обитают в средних и верхних водах, где солей тяжелых металлов мало. Это тоже источники полноценного белка и жира, которые помогут поддержать работу печени», — пояснила специалист. Наиболее полезным продуктом для печени Маргарита Королева назвала куриное яйцо, его составляющие — белок и желток.

Ранее мы рассказывали о привычках, опасных для здоровья печени.