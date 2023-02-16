Диетолог Гинзбург перечислил продукты, особо полезные для пожилых людей

Популярный врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с изданием «Москва-24» рассказал, что самыми полезными для пожилых людей можно считать продукты, которые улучшают состояние сосудов и кровоток. «Основное для укрепления сосудов — витамины. Это витамин C и такие витаминоподобные вещества, как рутин и кверцетин. Основные их источники — яблоки и цитрусовые», — пояснил диетолог. Богата витамином C и квашеная капуста.

Также Михаил Гинзбург отметил, что улучшить кровоток помогут ягоды, такие как малина, ежевика и клубника. В их состав входят природные салицилаты — это противовоспалительные вещества, препятствующие тромбообразованию.