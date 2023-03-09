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Сегодня, 19:20

Дерматолог перечислила продукты, ускоряющие старение кожи

Ольга Стрельникова
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Девушка с хлебом.
Фото Freepik/freepik

Дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о продуктах, которые при частом употреблении способны состарить раньше времени. К ним, по словам эксперта, относятся сахар и сахаросодержащие продукты, мед, белые рафинированные крупы, пшеничная мука высшего сорта, картофель, бананы и виноград. Дело в том, что все они содержат простые углеводы, которые резко повышают сахар в крови, что и приводит к преждевременному старению кожи.

Как отметила Елена Агафонова, резкое повышение уровня сахара в крови нарушает механизмы выработки инсулина. Молекулы сахаров и белков вступают в реакцию (гликолиз), в процессе которой в организме образуются токсичные продукты распада — молекулы AGE. «Этот клеточный «мусор» мешает работать ферментам в нашем теле и повреждает белковые структуры — коллагеновые волокна. Коллаген становится нерастворимым, хрупким, ломким и почти перестает обновляться, вследствие чего наши сосуды теряют эластичность», — предупредила дерматолог. По ее словам, молекулы AGE — виновники воспалений, фиброза гладких мышц и внеклеточного матрикса. Из-за них старение происходит быстрее, чем это заложено генетически, а после 30-35 лет и вовсе становится стремительным.

«Совсем отказываться от углеводов нельзя. Они служат для нас источником энергии, обеспечивают здоровье микрофлоры и правильное переваривание пищи. Но следует отдавать предпочтение сложным углеводам, которые, в отличие от простых, состоят из сложного сочетания нескольких химических элементов», — резюмировала Елена Агафонова.

Ранее мы рассказывали, что будет, если целый год не есть сахар.

Польза и вред
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