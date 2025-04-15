Нутрициолог объяснила, что такое «токсичный бодипозитив» и чем он опасен

В эксклюзивном разговоре с «СЭ» врач, нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что такое токсичный бодипозитив и чем он опасен.

По ее словам, бодипозитив сам по себе не несет вреда. Однако его благие намерения часто переходят в токсичную форму, в основе которой лежат следующие идеи:

Отсутствие заботы о здоровье. Токсичный бодипозитив продвигает мысль, что правильное питание и физическая активность — это проявления шейминга (публичного осуждения. — Прим. «СЭ»). То есть людям с лишним весом навязывают стереотипы о красоте.

Игнорирование медицинских данных. Токсичный бодипозитив отрицает последствия избыточного веса и ожирения, например сердечно-сосудистые недуги, диабет второго типа, некоторые формы онкологии, заболевания опорно-двигательного аппарата и пр.

Следование нездоровому образу жизни. Токсичный бодипозитив поощряет нездоровый образ жизни, например увлечение фастфудом, гиподинамию и отказ от медицинской помощи.

Агрессивное отношение к людям, ведущим ЗОЖ. Люди, которые ведут активный и здоровый образ жизни, следят за питанием, могут подвергаться критике и обвинениям со стороны полных людей, которые поддерживают токсичный бодипозитив.

Как отметила врач, популяризация этих идей может привести к росту заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями: сердечно-сосудистыми недугами, диабетом, раком и пр.

«Снижение продолжительности жизни — еще одно последствие приверженности к токсичному бодипозитиву. Кроме того, у молодежи формируются неправильные установки. Возникают нездоровые привычки, что приводит к распространению хронических неинфекционных заболеваний среди населения. Еще одна опасность — снижение мотивации к заботе о себе», — сказала Гузман.

Чтобы избежать негативного влияния токсичного бодипозитива, нутрициолог советует: