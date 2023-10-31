Чайный мастер назвал суточную норму каркаде

В народе каркаде называют чаем, на самом деле это не так. Скорее, это настой из трав, потому что в его основе нет листьев чайного дерева. Каркаде — это лепестки гибискуса или суданской розы, отсюда у напитка такой характерный красный цвет. Об уникальных полезных свойствах этого напитка слышали многие. Однако мало кто знает, какова суточная норма каркаде. Именно об этом «СЭ» рассказал чайный эксперт Илья Ботенков.

Эксперт рекомендует не пить больше 1 литра каркаде в день. Это примерно 3-4 чашки. При этом заваривают цветочные лепестки всего один раз.

По словам чайного мастера, в каркаде содержатся антиоксиданты, витамин С и другие полезные микроэлементы, которые защищают иммунитет и помогают улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

«Если вы хотите получить максимальную пользу для здоровья, то необходимо пить 1-2 чашки напитка в день на протяжении двух недель», — подчеркнул специалист.

Ранее врач рассказала о пользе каркаде для сердца и сосудов.