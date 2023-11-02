Британские врачи рассказали, почему народные средства от похмелья неэффективны

Британские врачи Росс Перри и Олалакен Отулана считают, что популярные средства от похмелья совсем неэффективны. Об этом они рассказали изданию Daily Mail.

По словам экспертов, на утро после застолья не стоит пить рассол. Бытует мнение, что в нем содержатся натрий и калий, которые помогают восстанавливать водно-электролитный баланс. Однако врачи отмечают, что рассол никак не влияет на уровень электролитов и наоборот, при чрезмерном употреблении может спровоцировать отеки и вздутие живота.

Специалисты советуют отказаться и от сырых яиц. Они не избавляют от похмелья и подвергают риску заражения острой кишечной инфекций — сальмонелезом. Нарушения в работе ЖКТ вызывает и утренний кофе. Слизистая оболочка желудка раздражена выпитым алкоголем, а кофе только усугубит ситуацию.

Врачи рекомендуют при похмелье пить воду с лимоном, напиток из корня имбиря или овощной бульон. Кроме того, они советуют добавить в еду или напитки совсем немного яблочного уксуса на следующий день после вечеринки. Это поможет вывести лишнюю жидкость и нормализовать уровень сахара в крови.

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