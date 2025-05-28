Бренд-шеф перечислил полезные варианты окрошки

В беседе с «Газетой.Ru» бренд-шеф Григорий Мосин рассказал, какая окрошка полезна. По его словам, это блюдо прекрасно освежает в жаркую погоду, а выбор основы окрошки зависит не только от вкусовых предпочтений, но и пользы. Например, эксперт порекомендовал обратить внимание на квасную окрошку.

«Натуральный хлебный квас содержит витамины группы B, аминокислоты и ферменты, улучшающие пищеварение. Благодаря дрожжам и молочной кислоте помогает работе кишечника. Она освежает и тонизирует благодаря легкой газированности. Лучше использовать домашний или живой квас — магазинный часто слишком сладкий и содержит консерванты», — отметил шеф.

Также следует присмотреться к кефирной окрошке. Кефир содержит пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника, кальций, белок и витамин D. Он мягко воздействует на желудок и подходит для тех, кому квасная окрошка кажется резкой. Для оптимальной консистенции эксперт советует разбавлять кефир минералкой или холодной водой.

Третий вариант, на который стоит обратить внимание, окрошка на сыворотке. Это отличное диетическое блюдо.

«Сыворотка богата лактозой, кальцием и магнием. Низкокалорийная, но при этом насыщает и выводит токсины. Отлично подходит для постного или диетического питания», — сказал Мосин.

Кроме того, можно добавить в рацион окрошку на минеральной воде. Минералка без газа отлично утоляет жажду и не перегружает желудочно-кишечный тракт. Этот вариант будет отличной заменой окрошки на кефире или квасе.

«Нет однозначного ответа, какая окрошка лучше — каждая хороша по-своему. Для бодрости и традиционного вкуса — квас. Для пользы пищеварению — кефир или сыворотка. Для легкости — минералка. Главное — свежие овощи, качественное мясо (или грибы для постного варианта) и правильный баланс кислоты и пряностей», — подытожил эксперт.