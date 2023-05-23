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Сегодня, 16:20

Блогер объяснила, как правильно промывать зелень

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Мыть салат под водой из крана.
Фото Freepik/freepik

На портале «Городовой» рассказали, как правильно промыть зелень, чтобы в ней не осталось песка. Лайфхаком поделилась дзен-блогер Екатерина Алексеева. Под проточной водой песок если и уйдет, то не весь, а его остатки непременно окажутся в пище и на зубах.

Чтобы избавиться от песка в зелени, Екатерина Алексеева порекомендовала воспользоваться поваренной солью. Для этого нужно в емкость налить воду, засыпать в нее одну столовую ложку соли и замочить в растворе зелень на три-пять минут. Весь песок и примеси останутся в воде. В завершение зелень нужно тщательно ополоснуть.

Ранее мы рассказывали, что будет, если не мыть овощи и фрукты из магазина.

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Советы и рекомендации
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