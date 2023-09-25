Биолог объяснила различие кабачков и цукини

Биолог Вера Новикова рассказала «СЭ», в чем главное отличие кабачка от цукини.

«Цукини — не гибрид кабачка и тыквы, как часто пишут. Это разновидность кабачка с неветвящимся стеблем», — сказала Новикова «СЭ».

Плод цукини выглядит продолговатым и он равномерно вытянут по всей длине. Кабачок же всегда немного утолщен в нижней части. Также отмечается, что чем старше и больше плод кабачка, тем больше он принимает грушевидную форму.

Ранее нутрициолог рассказал о полезных свойствах кабачков.