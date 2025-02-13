Биохимик рассказала, зачем нужно добавлять в рацион растительные масла

Нутрициолог, психолог по РПП, биохимик Анна Дивинская в эксклюзивном разговоре с «СЭ» рассказала о пользе растительных масел и зачем они нужны в рационе. По ее словам, это не только источник полезных жиров, но и множество биологически активных веществ. Например, конопляное масло обладает высоким содержанием омега-3 и омега-6 жирных кислот в оптимальном соотношении 1:3. Оно поддерживает здоровье сердца, улучшает состояние кожи и обладает противовоспалительными свойствами. Также это масло может помочь в борьбе с тревожностью и депрессией благодаря содержанию каннабиноидов. Использовать его следует в холодном виде.

«Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами и высоким содержанием витамина Е. Употребление оливкового масла холодного отжима снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Его можно использовать и в холодном виде, и для приготовления пищи», — подчеркнула эксперт.

Также Дивинская обратила внимание на льняное масло. Это один из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот. Оно полезно для улучшения работы сердца, нормализации холестеринового обмена и поддержания здоровья кожи. Кроме того, льняное масло может помочь в регулировании гормонального баланса у женщин.

«Льняное масло мы используем в холодном виде и с осторожностью, так как оно влияет на свертываемость крови», — подчеркнула специалист.

Масло авокадо отличается высоким содержанием мононенасыщенных жиров и витаминов Е и К. Оно помогает улучшить усвоение питательных веществ из других продуктов, особенно каротиноидов. Поддерживает здоровье сердца и обладает увлажняющими свойствами для кожи. Масло авокадо можно использовать и в холодном виде, и для приготовления пищи.

А масло грецкого ореха богато полиненасыщенными жирными кислотами, особенно омега-3. Оно способствует нормализации уровня холестерина, поддерживает здоровье сердца и улучшает когнитивные функции. Также содержит антиоксиданты, благоприятно воздействующие на кожу. Принимать в пищу его нужно только в холодном виде для заправки к салатам, кашам, боулам.

«Кокосовое масло содержит среднецепочные триглицериды (MCT), которые легко и быстро усваиваются и могут быть использованы организмом в качестве быстрой энергии. Это масло также обладает антимикробными свойствами и может поддерживать здоровье мозга. Его используем и в холодном виде, и для жарки, и наружно», — сказала нутрициолог.

Что касается тыквенного масла, то это кладезь цинка и антиоксидантов. Оно поддерживает здоровье простаты у мужчин, укрепляет иммунную систему и помогает бороться со старением кожи. Кроме того, тыквенное масло содержит полезные жирные кислоты, способствующие нормализации обмена веществ. Использовать его следует в холодном виде.

В конце разговора биохимик подчеркнула, что каждое из перечисленных масел имеет уникальные свойства и пользу. Включение разнообразных растительных масел в рацион способствует улучшению общего состояния здоровья, насыщению организма необходимыми питательными веществами и поддержанию баланса жиров. Важно помнить, что для достижения наилучших результатов следует выбирать качественные масла холодного отжима и употреблять их в умеренных количествах.