Биохимик рассказала, работает ли паста Амосова

Паста Амосова — это витаминная смесь из сухофруктов, орехов, лимона и меда, названная в честь выдающегося кардиохирурга Николая Амосова. Рецепт обещает укрепить иммунитет и защитить сердце. Эксклюзивно для «СЭ» биохимик Анна Дивинская рассказала о пользе пасты и как она работает.

«Классический состав включает курагу, изюм, чернослив, грецкие орехи, лимон и мед в равных пропорциях. С биохимической точки зрения, это концентрат биологически активных веществ.

Сухофрукты богаты калием (до 1500 мг на 100 г в кураге), который регулирует сердечный ритм и артериальное давление. Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту — растительную омега-3, полезную для сосудов. Лимон обеспечивает витамином С, а мед — быстрыми углеводами и антиоксидантами», — сказала эксперт.

Смесь действительно может быть полезна как натуральный источник микроэлементов, особенно зимой при дефиците свежих фруктов.

Однако две столовые ложки такой пасты содержат 150-200 ккал и 30-40 г сахара. Для сравнения: дневная норма добавленных сахаров — максимум 30 г. Мед и сухофрукты быстро повышают глюкозу крови. При диабете и инсулинорезистентности это опасно. Орехи богаты щавелевой кислотой, которая может спровоцировать образование камней в почках у предрасположенных людей. Мед, орехи и цитрусовые — аллергенные продукты.

«Паста противопоказана при сахарном диабете, ожирении, мочекаменной болезни, аллергии на компоненты. С осторожностью ее едят при заболеваниях ЖКТ из-за обилия клетчатки и органических кислот», — отметила специалист.

Паста Амосова — не панацея и не лекарство. Это калорийный десерт с полезными свойствами. Здоровому человеку одна чайная ложка в день не навредит и обеспечит порцию микроэлементов. Но заменить сбалансированный рацион, физическую активность и полноценный сон она не может, подчеркнула Дивинская.

«Если хотите попробовать, начните с половины чайной ложки, храните в холодильнике не более двух недель и учитывайте калории в общем рационе», — подытожила биохимик.